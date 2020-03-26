Коронавирус в Одессе: возле больницы установили арку для дезинфекции

В Одессе возле инфекционной больницы установили самодельные рамки-дезинфекторы.

Сконструировали такие арки из клеенки сотрудники коммунального предприятия Горзелентреста и Одесгорэлектротранса.

— Установили конструкцию в инфекционной больнице, тестируем. В случае положительного результата готовы наладить производство, — сообщил директор департамента городского хозяйства Одессы Дмитрий Жеман.

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К слову, по состоянию на 26 марта в Одессе подтверждено четыре случая заболевания коронавирусом.

Кроме того, мэрия Одессы перевела общественный транспорт города в специальный режим. Прежде всего, он будет перевозить людей, которые едут к тем предприятиям, которые обеспечивают жизнедеятельность города.

В городе и области действует режим чрезвычайной ситуации. Поскольку 25 марта в ходе заседания правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуацию до 24 апреля.