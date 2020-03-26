По состоянию на 26 марта в мире инфицировано коронавирусом 472 076 человек. Из них излечилось 114 858 человек, а 21 308 человек умерли.
Наибольшее количество случаев зафиксировали в Китае — там заразились 81 727 человек. Однако в этой стране болезнь стремительно идет на спад. За сутки зафиксировано лишь 200 новых случаев. Всего излечился 61 201 человек.
Зато в Италии заразились 74 386 человек, а умерло 7 503.
В США ситуация тоже не из лучших: 69 171 больной и 1 042 смерти.
Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:
- Германия — 37 323;
- Франция — 25 600;
- Испания — 49 515;
- Нидерланды — 6 440;
- Норвегия — 3 100;
- Швейцария — 10 897;
- Швеция — 2 526;
- Бельгия — 4 937;
- Португалия — 2 995;
- Австрия — 5 588;
- Польша — 1 051.
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По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев Covid-19, пять из них — летальные. Один человек вылечился.
Коронавирус официально подтвержден в:
- Волынской области — 2;
- Днепропетровской области — 2;
- Донецкой области — 1;
- Житомирской области — 2 (1 летальный);
- Ивано-Франковской области — 16 (2 летальных);
- Киеве — 34 (3 случая за последние сутки);
- Киевской области — 24, из которых два за последние сутки;
- Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки;
- Запорожской области — 7 (5 за сутки);
- Тернопольской области — 15 (1 летальный);
- Черновицкой области — 38 (1 летальный);
- Черкасской области — 2;
- Луганской области — 1;
- Одесской области -4;
- Винницкой области — 1;
- Херсонской области — 1.
Напомним, вчера правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.