По состоянию на 26 марта в мире инфицировано коронавирусом 472 076 человек. Из них излечилось 114 858 человек, а 21 308 человек умерли.

Наибольшее количество случаев зафиксировали в Китае — там заразились 81 727 человек. Однако в этой стране болезнь стремительно идет на спад. За сутки зафиксировано лишь 200 новых случаев. Всего излечился 61 201 человек.

Зато в Италии заразились 74 386 человек, а умерло 7 503.

В США ситуация тоже не из лучших: 69 171 больной и 1 042 смерти.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

Германия — 37 323;

Франция — 25 600;

Испания — 49 515;

Нидерланды — 6 440;

Норвегия — 3 100;

Швейцария — 10 897;

Швеция — 2 526;

Бельгия — 4 937;

Португалия — 2 995;

Австрия — 5 588;

Польша — 1 051.

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По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев Covid-19, пять из них — летальные. Один человек вылечился.

Коронавирус официально подтвержден в:

Волынской области — 2;

Днепропетровской области — 2;

Донецкой области — 1;

Житомирской области — 2 (1 летальный);

Ивано-Франковской области — 16 (2 летальных);

Киеве — 34 (3 случая за последние сутки);

Киевской области — 24, из которых два за последние сутки;

Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки;

Запорожской области — 7 (5 за сутки);

Тернопольской области — 15 (1 летальный);

Черновицкой области — 38 (1 летальный);

Черкасской области — 2;

Луганской области — 1;

Одесской области -4;

Винницкой области — 1;

Херсонской области — 1.

Напомним, вчера правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.