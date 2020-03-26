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Факты / Украина

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 26 марта

По состоянию на 26 марта в мире инфицировано коронавирусом 472 076 человек. Из них излечилось 114 858 человек, а 21 308 человек умерли.

Наибольшее количество случаев зафиксировали в Китае — там заразились 81 727 человек. Однако в этой стране болезнь стремительно идет на спад. За сутки зафиксировано лишь 200 новых случаев. Всего излечился 61 201 человек.

Зато в Италии заразились 74 386 человек, а умерло 7 503.

В США ситуация тоже не из лучших: 69 171 больной и 1 042 смерти.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

  • Германия — 37 323;
  • Франция — 25 600;
  • Испания — 49 515;
  • Нидерланды — 6 440;
  • Норвегия — 3 100;
  • Швейцария — 10 897;
  • Швеция — 2 526;
  • Бельгия — 4 937;
  • Португалия — 2 995;
  • Австрия — 5 588;
  • Польша — 1 051.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

По состоянию на 26 марта в Украине лабораторно подтверждено 145 случаев Covid-19, пять из них — летальные. Один человек вылечился.

Коронавирус официально подтвержден в:

  • Волынской области — 2;
  • Днепропетровской области — 2;
  • Донецкой области — 1;
  • Житомирской области — 2 (1 летальный);
  • Ивано-Франковской области — 16 (2 летальных);
  • Киеве — 34 (3 случая за последние сутки);
  • Киевской области — 24, из которых два за последние сутки;
  • Львовской области — 2, из которых 1 за последние сутки;
  • Запорожской области — 7 (5 за сутки);
  • Тернопольской области — 15 (1 летальный);
  • Черновицкой области — 38 (1 летальный);
  • Черкасской области — 2;
  • Луганской области — 1;
  • Одесской области -4;
  • Винницкой области — 1;
  • Херсонской области — 1.

Напомним, вчера правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.

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