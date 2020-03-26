Врачи будут сообщать в полицию данные о больных коронавирусом и их контактах

Во время карантина полиция будет осуществлять контроль за выполнением противоэпидемических мер.

Одной из основных задач полицейских в этих условиях является проведение разъяснительной работы, особенно среди граждан которые недавно вернулись из-за границы.

Также согласован определенный алгоритм действий, согласно которому информацию о больных полицейским будут предоставлять врачи. Они будут передавать правоохранителям данные о местах пребывания инфицированных и их контактах с другими гражданами в течение инкубационного периода.

В полиции подчеркнули, что в случае, если больные недавно вернулись из-за границы, полиция будет спрашивать у Госпогранслужбы информацию об их попутчиках, которые предоставили информированное согласие на проведение профилактических мероприятий.

— Получив информацию от пограничников, полицейские по телефону общаются с контактными лицами или посещают их по месту жительства и информируют, что граждане имели контакт с больными коронавирусом. Также во время разговора разъясняют необходимость соблюдения условий самоизоляции и следить за собственным самочувствием, — отметил глава Нацполиции Украины Игорь Клименко.

В дальнейшем списки лиц, контактировавших с инфицированными, передаются главным государственным санитарным врачам в регионах.

— Сейчас полицейские получили информацию и обзвонили около 200 человек, летевших вместе с двумя больными коронавирусом, — отметил Клименко.

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Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко подчеркнул, что сейчас в государстве ежедневно увеличивается количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусом. Поэтому одна из основных задач — разработать алгоритм совместных действий, которые помогут сдержать вспышку инфекции.

— К сожалению, многие люди пренебрегают карантином. Как следствие — постоянно растет число инфицированных. Мы стараемся максимально информировать население об эпидемиологическом состоянии в государстве: дважды в день — в 10.00 и 22.00 — подаем официальную статистику заболеваний коронавирусом, — отметил Ляшко.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко отметил важность оперативного обмена информацией между полицейскими, пограничниками и врачами. Особенно в вопросе установления круга лиц, контактировавших с больными коронавирусом.

— Исследовать цепочку контакта инфицированных очень важно. В качестве примера, больной коронавирусом священник из Тернополя контактировал примерно с 500 гражданами. Уже известно, что инфицированный мужчина, который умер на Тернопольщине, также контактировал с этим священником. Чтобы создать упорядоченную единую систему, Центр общественного здоровья в настоящее время тестирует мобильное приложение, благодаря которому появится возможность оперативно вносить информацию о больном и устанавливать круг контактных с ним лиц. Далее эта информация сразу будет поступать в Минздрав для обработки, — отметил Геращенко.

Напомним, вчера правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.