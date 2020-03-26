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Факты / Украина / Общество

Врачи в условиях пандемии коронавируса являются киборгами — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам сказал, что врачи, которые противостоят пандемии коронавируса — это киборги.

— Сегодня каждый украинский врач является киборгом, который стоит на защите здоровья всей нации. Мы сделаем все для того, чтобы они были максимально защищены и поощрены, — отметил глава государства.

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Также Володиир Зеленский отметил работу всех правоохранительных органов Украины, которые бесперебойно работают на страже порядка.

— Речь идет и о других украинцах, которые сегодня мужественно выполняют свою работу — это наши пограничники, военные, послы, дипломаты, полицейские, нацгвардейцы и многие другие. Это совместная борьба, где мы победим только вместе, — отметил президент.

Напомним, правительство ввело чрезвычайную ситуацию во всех областях и продлило карантин в Украине до 24 апреля.

По состоянию на 10.00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавируса, из которых пять летальных. Четверо пациентов полностью выздоровели.

В целом коронавирус обнаружили в 15 областях и в городе Киев.

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