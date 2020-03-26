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Факты / Украина / Общество

Максимальное количество пассажиров в общественном транспорте на время карантина увеличили

Карантинные меры в Украине продлены до 24 апреля 2020 года, а это значит, что все ограничения также продлятся до определенного срока.

Однако до постановления Кабмина, согласно которому ввели карантин, внесли изменения, которые, в частности, касаются и количества пассажиров в общественном транспорте при перевозке.

Дословный пункт из постановления:

— в одном городском электрическом (трамвай, троллейбус) и автомобильном транспортном средстве, что осуществляет регулярные пассажирские перевозки на городских маршрутах, количество пассажиров, которое одновременно не превышает половины количества мест для сидения, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах, при условии перевозки людей в средствах индивидуальной защиты, а также соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий, кроме перевозок автомобильным транспортным средствам .

Про внесення змін до деяких актів Кабінету міністрів України

Поскольку половина пассажирских мест в некоторых транспортах превышает 10 человек, то в соответствии допустимое количество увеличено, хоть и не указано максимальный показатель.

Редакция Фактов ICTV направила запрос в КГГА, чтобы убедиться, что в транспорте Киева может находиться большее число людей, чем говорилось ранее.

Напомним, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавируса, из которых пять летальных. Четверо пациентов полностью выздоровели.

В целом коронавирус обнаружили в 15 областях и в городе Киев.

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