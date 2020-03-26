Медотходы больных коронавирусом - куда вывозят и как утилизируют

Сегодня утилизация медицинских отходов является проблемой не только экологии. Сейчас вся планета борется с новым опасным вирусом Covid-19, распространение которого, по признанию ВОЗ, будет крайне трудно остановить.

Если первые 100 тысяч случаев болезни фиксировали в течение трех месяцев, то последние 100 тысяч человек заболели за 12 дней. Поэтому именно сейчас неправильная утилизация медицинских отходов, потенциально инфицированных коронавирусом, ставит под угрозу здоровье и жизнь населения, поднимая риск эпидемиологической опасности до максимально критического уровня.

Куда же делись отходы из Новых Санжар, где находились эвакуированные из Уханя украинцы? Где и как утилизируются медицинские отходы из больниц, где лежат больные коронавирусом — в этом нам нужно разобраться.

Вопросов больше, чем ответов. Если в Европе обращения с медицинскими отходами давно является неотъемлемой частью системы здравоохранения, а их утилизация регламентирована, в Украине ситуация непростая. До 90% медицинских отходов до сих пор выбрасывается незаконно. Поэтому еще задолго до распространения коронавируса проблема утилизации стояла очень остро. Можем ли мы быть уверенными, что инфицированные коронавирусом отходы не лежат сейчас где-то в лесу вблизи наших домов? Ответ ищите дальше.

Несанкционированные свалки

Несколько лет назад Украину всколыхнули два грязных скандала. Первым была свалка в лесополосе возле села Демидов Вышгородского района Киевской области, где из десятков пакетов с надписью Особенно опасно высыпались использованные шприцы, иглы, нитки, контейнеры с кровью и другими эпидемически опасными медицинскими отходами из инфекционных отделений больниц и лабораторий.

В другой раз СБУ обнаружила несанкционированную свалку опасных биологических отходов в складских помещениях в Днепропетровской области и на территории промышленной площадки в Запорожье. Там находились две с половиной тонны использованного медицинского инструментария, лекарственных диагностических и дезинфицирующих средств, элементов питания, приборов и оборудования, содержащих ртуть и тяжелые металлы, а также полторы тонны органических медицинских отходов, предметы, загрязненные биологическими жидкостями, отходы медицинских учреждений и микробиологических лабораторий, работающих с возбудителями туберкулеза.

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И это далеко не единичные случаи. К сожалению, коррупционные схемы в сфере переработки медицинских и биологических отходов за последние годы достигли невероятных масштабов. И проблема гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд.

Особенно это актуально сейчас, когда неправильная утилизация медицинских отходов, инфицированных коронавирусом, в условиях пандемии может привести к катастрофе всеукраинского масштаба.

Становится очевидным, что ситуация с коронавирусом в Украине становится все напряженнее, ведь количество инфицированных в стране начинает расти в геометрической прогрессии. Больных доставляют в инфекционное отделение столичной Александровской больницы. И здесь возникает очень важный вопрос: как утилизируются медицинские отходы из больницы?

Приказом Минздрава №325 Об утверждении Государственных санитарно-противоэпидемических правил и норм по обращению с медицинскими отходами предусмотрено, что медицинские отходы, представляющие опасность для здоровья человека, не могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться вместе с другими отходами. То есть их необходимо обязательно обезвреживать путем сжигания при высоких температурах в специальных печах.

Несоблюдение этих правил и их дальнейшее попадание на свалки может привести к еще более быстрому распространению коронавируса и аннулированию всех карантинных мероприятий, которые были введены государственной властью.

Мы решили провести собственное расследование и узнать, что такое медицинские отходы и куда их отвозят из Александровской больницы, куда кладут новых инфицированных.

Что такое медицинские отходы?

Медицинские отходы накапливаются в больницах, фармкомпаниях и в наших домах, например, испорченные лекарства или бинты. К ним относятся:

отходы из инфекционных отделений больниц;

материалы из лабораторий и фармацевтических производств;

ткани и части тела из операционных;

медикаменты с давним сроком годности;

изделия медицинского назначения;

остатки микстур и таблеток;

упаковочные материалы различных лекарств.

Медицинские отходы по степени их опасности и негативного влияния на экологию подразделяют на следующие классы:

Категория А — эпидемически безопасные;

Категория В — эпидемически опасные;

Категория C — токсикологически опасные;

Категория D — радиоактивно опасные.

Значительная часть медицинских отходов, которые ежедневно накапливаются в больницах крупных городов, — это опасные вещества, которые могут содержать в себе микроорганизмы патогенного характера. Если такие отходы просто выбрасывать на полигоны, то велик риск углубления ситуации с коронавирусом.

Важно! Сжигание медицинских отходов высвобождает в атмосферу сильные канцерогены — фураны и диоксины от соединений хлора, а попытка захоронения материалов, содержащих тяжелые металлы, может обернуться попаданием в окружающую среду биоаккумулятивных опасных веществ.

Согласно санитарно-эпидемиологическим нормам, медицинские отходы подлежат внутреннему учету, централизованному сбору и утилизации, проводимой исключительно лицензированными организациями.

Позвонив в Александровскую больницу, мы узнали, что утилизацией опасных медицинских отходов сейчас занимается одна из немногих компаний в Украине, которая имеет соответствующие мощности и специальный транспорт для эффективной и безопасной утилизации зараженных медицинских и биологических отходов.

Эта компания называется ООО Экологические перерабатывающие технологии. Как выяснилось, именно они незамедлительно взяли на себя всю работу по сжиганию отходов еще на этапе возвращения украинцев в Харьковский аэропорт и санаторий Новые Санжары и продолжают сотрудничать сейчас с Александровской больницей, сжигая опасные отходы в кратчайшие сроки и по европейской технологии.

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Зато ряд других компаний-утилизаторов отказались брать на себя такую ​​ответственность.

Мы связались с директором компании Дмитрием Агеевым и узнали, готовы ли они к сложившейся ситуации, ведь ожидается, что с ростом количества больных коронавирусом станет в разы больше инфицированных медицинских отходов.

Интервью с Дмитрием Агеевым

— Какие европейские технологии утилизации вы используете?

— В самом начале нашей деятельности мы интересовались, как обезвреживают опасные отходы в Польше, Германии, Австрии и остановились на опыте Франции. Наши специалисты ездили туда, видели процесс обезвреживания.

Французы используют печи-инсинераторы пиролизного типа, в которых обезвреживают опасные медицинские, биологические и токсичные отходы. Эти печи расположены вблизи жилых кварталов, но в то же время никаких вредных веществ в воздух не попадает. Нет ни дыма, ни неприятного запаха. Пепел, что образуется после сжигания, французы используют как сырье для производства тротуарной плитки, кирпича. Мы также приобрели такое оборудование.

— Расскажите об этом подробнее.

— Пиролиз происходит при отсутствии кислорода с образованием ряда ингредиентов. Органические вещества отходов превращаются в так называемый пиролизный газ и остаток — негорючие минерализованные соединения или золу, составляющих лишь 3-5% от исходного количества отходов. Этот способ утилизации отходов, по сути, есть не что иное, как их газификация.

У нас есть печь-инсинерато СР-1000, которая является мобильным комплексом и может транспортироваться специальным автомобилем по всей территории Украины. Также несколько месяцев назад мы приобрели новое специальное оборудование — итальянскую печь-инсинератор EXCE OS с системой очистки.

Именно такое оборудование позволяет безопасно обезвреживать инфицированные и потенциально инфицированные коронавирусом медицинские отходы. Правильная безопасная утилизация таких опасных отходов — это один из главных шагов для остановки смертельного вируса в Украине.

— Как происходит процесс обезвреживания?

— Опасные отходы закладывают в камеру, в которой их разогревают до 800-900 градусов с малым содержанием кислорода.

А летучие вещества-газы, образующиеся при сгорании, впоследствии поднимаются во вторую камеру, в которой при температуре выше 1200 градусов и избытком кислорода догорают и разлагаются на элементарные соединения, которые являются безвредными для человека и окружающей среды.

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— Как отходы попадают в печь?

— Доставка опасных отходов из больниц в печи должна происходить оперативно и на специализированном транспорте, поэтому наши автомобили соответствуют всем требованиям лицензионных условий по осуществлению хозяйственной деятельности по перевозке опасных грузов и отходов автомобильным транспортом.

Мы предоставляем услуги по транспортировке и обезвреживанию опасных и потенциально опасных отходов II-IV класса опасности на законных основаниях и гарантируем прозрачность и качество на всех этапах работы с биологическими и медицинскими отходами.

— Вам выгодно сотрудничество с государственными больницами?

— Сейчас вопрос выгоды для нас второстепенное. Мы осознаем, какая ответственность за здоровье и жизнь людей на нас лежит и мы не могли бы себе позволить отказать руководству страны в такое кризисное время.

В этот трудный период мы рады помочь нашей стране и бок о бок с нашими врачами сделаем все от нас зависящее, чтобы коронавирус перестал распространяться среди украинского населения из-за чьей-то халатности или недобросовестности и отступил.

Галина Будилова

Напомним, ранее мы писали о том, сколько живет коронавирус живет на различных поверхностях.