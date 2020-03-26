На Ивано-Франковщине священник и полицейский подхватили Covid-19

В Ивано-Франковской области Covid-19 диагностировали у работника правоохранительных органов и священника.

Об этом сообщил и. о. главного санитарного врача Ивано-Франковской области Руслан Савчук.

Круг общения обнаружено. Проводится дезинфекция помещения, где находился полицейский, — сказал санврач.

— У одного из полицейских, которые общались с умершей от коронавируса жительницей города, лабораторно подтверждено Covid-19. Его состояние — средней тяжести.

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Чиновник также сообщил о подтверждении диагноза Covid-19 у священника.

— У нас есть лабораторное подтверждение диагноза Covid-19 в священника из Надвирнянщины. Его состояние стабильное, проводится лечение, терапия дает положительные результаты.

В последние дни он не проводил богослужения, но участвовал в небольшой ходе, — уточнил санврач области.