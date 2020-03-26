Из-за карантина обучение во всех учебных заведениях до 24 апреля будет проводиться дистанционно, а учебный год закончится 1 июля, заявила исполняющий обязанности министра образования и науки Любомира Мандзий.
— Согласно закону об образовании, учебный год в Украине заканчивается 1 июля. Если будет возможность продолжить обучение в школах в этом учебном году, то в мае или в июне мы вернемся за школьные парты. Найдем возможность обработать тот материал, который подаем сейчас дистанционно, обобщить и подытожить. В таком случае закончим обучение 1 июля, кроме выпускников 11 класса, — рассказала она.
Мандзий объяснила, что учебный год для 11-классников закончится тогда, когда выпускники получат документ об образовании.
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