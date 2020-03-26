Пандемия коронавируса: какие профессии вышли на первый план

Всего за несколько недель людям во многих странах пришлось приспосабливаться к новой реальности из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Из-за карантина люди вынуждены как можно дольше оставаться дома, чтобы не создавать опасность дальнейшего распространения болезни.

Такая ситуация заставила по-новому расставить приоритеты не только в жизни в общем, но и в отношении к различным профессиям в частности.

Факты ICTV рассказывают, какие профессии стали действительно востребованными во время пандемии, а кто оказался вне круга приоритетов.

Изменения в жизни из-за коронавируса

Для того, чтобы не допустить чрезмерной нагрузки на медицинские системы, страны вводят карантин, который должен предотвратить распространение коронавируса.

Большинство людей уже не думают о том, где одеться, в какое кафе сходить или в каком баре посидеть с друзьями. Теперь все пытаются уменьшить количество социальных контактов к минимуму и заработать себе на жизнь.

В новой реальности люди начали покупать меньше вещей не только потому, что большинство магазинов закрыты, но и потому, что экономическая ситуация в мире очень нестабильна.

Первоначально покупают товары, которые помогут пережить недели изоляции и обезопасить себя и родных на период карантина.

Согласно опросу компании по кредитованию LendingTree, во время подготовки к карантину, в США в первую очередь покупали моющие средства, пищу, воду, алкоголь, медикаменты и т. д. Понимая, что дома придется проводить большую часть времени, не обходили и фильмы.

Средний ценник во время массовых закупок колебался в пределах $153- $220 (примерно 4,2 тыс.-6,1 тыс. грн).

В Украине перед объявлением карантина покупали крупы, макароны, муку, масло, яйца, туалетную бумагу и тому подобное.

Люди пытаются делать запасы, ведь не у всех есть возможность работать из дома, и экономическая ситуация в мире не прогнозирует ничего положительного в ближайшее время. Поэтому можно увидеть и кардинальные изменения в восприятии важности профессий.

Какие профессии сейчас важны

Изменение приоритетов показало, что спортсмены, певцы, актеры и представители других профессий, которые занимаются развлечением людей и получают сотни тысяч долларов (а наиболее популярные — миллионы), не важны, когда доходит до пандемии.

Ученые, правоохранители и врачи, которые рискуют своей жизнью в борьбе с Covid-19, получают гораздо меньше. Хотя сейчас их работа важна, как никогда.

Как рассказали Фактам ICTV в аналитическом отделе Work.ua, в Украине кардинальных изменений в поиске вакансий на сайте не произошло, но было падение их количества и активности соискателей.

В первую неделю как бизнес, так и люди, которые ищут работу, были шокированы. Никто не знал, какими будут следующие шаги руководства и власти. Но уже сейчас, на вторую неделю карантина, наблюдается постепенный прирост активности соискателей.

На Work.ua появился раздел с дистанционной работой, и именно там сейчас наблюдается наибольший прирост вакансий.

И это не удивительно, ведь на период карантина многие люди остались без работы, и они ищут возможность работать удаленно.

— Вообще вакансии, которые предлагают удаленную работу, как и резюме всегда были у нас на сайте. Но сейчас мы решили вынести их в отдельный раздел. Мы уверены, что в это непростое время нужно поддерживать друг друга и помогать людям находить новые возможности, чтобы не остаться без работы, а компаниям — без работников. Поэтому создание раздела с удаленной работой — вполне логичный шаг в новой реальности, — говорит генеральный директор Work.ua Наталья Панкратова.

Что же в мире? На фоне пандемии на первый план вышли другие сферы.

В Великобритании во время пандемии коронавируса большое количество вакансий появилось в сфере обслуживания клиентов.

В США крупные магазины вроде Walmart, а также такой гигант, как Amazon, начали набирать дополнительных работников, чтобы обеспечить людей всеми необходимыми товарами.

Конечно, на передовой борьбы с коронавирусом находятся врачи. И поэтому во многих странах активно ищут медсестер и медбратьев, которые больше всего рискуют своей жизнью, работая с больными Covid-19.

Также активно набирают и старших медработников, которые должны прилагать усилия для борьбы с новой инфекцией.

Поскольку люди пытаются сохранять режим социального дистанцирования и оставаться дома, популярными становятся различные службы доставки.

Сейчас нужны водители, курьеры и работники, которые могут удаленно выполнять работу логистического направления. Особенно остро эта потребность стоит в Amazon, ведь американцы, которые остаются дома, пытаются заказывать все необходимые вещи онлайн.

Большое внимание начали уделять работникам телекоммуникационных компаний и интернет-провайдеров. Это связано не только с тем, что люди ищут, чем заняться в нерабочее время в интернете, но и с тем, что многим работникам он необходим для коммуникации при работе из дома.

Без внимания не остаются и учителя, ведь в условиях карантина нужны несколько специфические профессионалы. Поскольку учебные заведения перестали работать во многих странах, потребность в онлайн-обучении возникла остро, как никогда.

Набирают как обычных учителей, так и тех, кто может организовать онлайн-курсы для школьников.

Производителям различных товаров также придется нанимать дополнительных работников, ведь сейчас наблюдается большой спрос на медицинские маски, дезинфекторы и медицинскую технику, которая помогает спасать жизни в это сложное время.

Среди тех, на кого спрос не сильно увеличился, но кому приходится сейчас выполнять большой объем работы:

бизнес-консультанты;

работники СМИ;

правоохранители;

ученые;

IT-специалисты.

Бизнес-консультант Александр Мироненко хоть и говорит, что работы не сильно прибавилось, но клиенты постоянно интересуются, что им делать во время карантина.

— Вопросы в основном о том, как минимизировать убытки, где меньше налогов заплатить, как быть с работниками, которые не могут выходить на работу из-за карантина. Наибольшие проблемы в бьюти-сфере и ресторанном бизнесе, — говорит консультант.

Средствам массовой информации сейчас приходится работать «на полную мощность», ведь количество фейков и дезинформации о коронавирусе увеличивается каждый день.

Генеральный директор BBC Тони Холл даже заявил о том, что компания пока не будет проводить запланированное сокращение штата, ведь многие журналисты, которые работают «в поле», также подвергают себя опасности.

IT-специалисты ответственны за тот же Netflix, популярность которого быстро выросла на фоне карантинных мероприятий. Их работа не сильно изменилась, но поддержка многих программ, которыми мы пользуемся в повседневной жизни, также лежит на них.

Какие профессии пострадали от пандемии

После начала карантина, а с ним и ограничительных мер, его последствия на себе сразу почувствовали работники ресторанов, кафе, специализированных магазинов.

Из-за ограничений спортивные соревнования «поставили на паузу», поэтому спортсмены сейчас не выступают.

С закрытием границ страдают и работники туристической сферы. По прогнозам Всемирного совета по путешествиям и туризму, в случае затяжного карантина около 50 млн людей из указанной области могут остаться без работы.

— Есть ряд других секторов, в которых рабочие места будут существенно сокращены. Компании, которые работают в туристическом, гостиничном бизнесе, авиакомпании, спортивные мероприятия, концерты и рестораны будут переживать не лучшие времена… Семьи не хотят никуда летать из-за страха заразиться (коронавирусом — Ред.). После того, что мы увидели, длительное время никто не отправится в круиз, — пишет основатель WeCruitr Джек Келли.

По информации аналитического отдела Work.ua, наибольшее снижение по размещению вакансий и резюме в Украине также наблюдается в туристической сфере.

Проблемы есть в аэропортах, ведь большинство перелетов остановили. Сейчас работникам подобных сфер остается либо надеяться на то, что ограничения не будут длительными, либо быстро «переквалифицироваться».

Так, известные дизайнеры и бренды одежды начали помогать в пошиве средств индивидуальной защиты, таких как маски. К этой акции присоединились не только компании США, но и европейские гиганты вроде H&M, Inditex и Louis Vuitton.

Сейчас им приходится заниматься именно такими вещами, поскольку почти никого не интересует, какую модную коллекцию представит тот или иной бренд. Всех интересует только то, когда закончится пандемия и как ее пережить.

Однако будут и те, кто от нее немного «выиграют».

— Поскольку школы закрыты, и все, начиная от начальной школы до колледжа, застряли дома, они развлекаются с помощью видеоигр. Дети, как и некоторые взрослые, рекордно играют в видеоигры, особенно при отсутствии спортивных соревнований, — сообщил Келли.

Кроме того, это помогает поддерживать социальные связи с друзьями и родственниками, одновременно сохраняя практику социального дистанцирования. Также могут «подняться» различные продуктовые и другие магазины, которые хорошо работают в онлайне и способны доставить необходимые товары.

Сейчас всем важно пережить кризис, после которого можно будет двигаться дальше — в новый мир, с новыми потребностями и вызовами.

Владислав Бомбела