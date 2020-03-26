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Факты / Украина / Общество

Умерших от коронавируса киевлян будут хоронить в специальных мешках

В Киеве определили, как будут хоронить местных жителей, которые могут умереть от коронавируса.

Об этом говорится в протоколе Специальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.

— Захоронение умерших от острой респираторной болезни Covid-19 нужно проводить в патологоанатомических мешках, — говорится в документе.

Читайте: VIP-палат нет: Кличко показал палаты больных Covid-19 в Александровской больнице

Это решение комиссия утвердила на заседании 23 марта. Норма установлена ​​на постоянной основе.

Как писали Факты ICTV, в Киеве зафиксировали еще 6 случаев заболевания коронавирусом. Всего в столице 40 человек лечатся от инфекции.

Фото: Dreamstime

Источник: УНИАН

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