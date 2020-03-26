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Факты / Украина

Подсчитайте, сколько нужно денег на живых, а не на трупов — Емец о закупках тестов на Covid-19

Министр здравоохранения Илья Емец призвал представителей бизнеса поддерживать украинцев, помогая с закупкой медицинских средств, лекарств и тестов для обнаружения коронавируса.

Об этом он заявил в Большом интервью телеканалу 112 Украина.

— Я призываю не только государство, но и бизнес Украины присоединиться и сознательно сделать так, чтобы у нас тесты были массово для всех украинцев…

Мы же знаем статистику, сколько у нас людей от 65 лет. Хоть это и обидно, но средняя продолжительность жизни для мужчин составляет 65 лет, — говорит Емец.

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В частности, министр считает, что необходимо закупить тестов хотя бы для людей, моложе 65 лет.

— Я скажу откровенно, что финансисты, которые нам должны помогать, начинают рассчитывать на тех людей, которые у нас еще живы. Я не шучу и не пугаю.

Я постоянно говорю: вы подсчитайте, сколько нам надо выделить финансов на живых людей, а не на трупы, — отметил Илья Емец.

Напомним, по состоянию на 10 утра 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавируса, из которых пять летальных. Один пациент полностью выздоровел.

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