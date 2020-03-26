Внеочередное заседание может пройти вне стен Рады, но даты еще нет — Разумков

В Верховной Раде в четверг, 26 марта, собралось заседание согласительного совета парламента.

В нем приняли участие представители депутатских фракций и групп, спикер Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Цель заседания – обсуждение вопросов повестки дня внеочередного заседания парламента и правительственный законопроект о комплексе мер по противодействию эпидемии коронавируса в Украине.

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Разумков после заседания сообщил журналистам, что конкретной даты внеочередного заседания Рады сейчас назвать не может.

— Как только будут подготовлены к рассмотрению все законопроекты, сразу же мы проведем заседание, — сказал он и добавил, что заседание парламента может пройти за пределами здания Рады из-за случаев инфицирования коронавирусом пяти нардепов.

Напомним, 17 марта депутаты Верховной Рады проголосовали за закон о предотвращении распространения коронавирусной инфекции.

Документ предусматривает административную и уголовную ответственность за нарушение обсервации и умышленное заражение людей коронавирусом. Также есть возможность взять отпуск во время карантина. Предусмотрены дополнительные выплаты медперсоналу, который задействован в ликвидации эпидемии.