Правоохранители должны жестко контролировать частные клиники — Кличко

Правоохранители должны контролировать деятельность частных клиник.

Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко.

— Призываю правоохранительные органы контролировать тестирование в частных клиниках — некоторые из них получают положительные тесты не передают государственным органам. Я считаю это недопустимым! — заявил Кличко.

По словам городского головы, все результаты тестов должны поступать в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины, чтобы иметь реальную картину и статистику распространения коронавируса.

Напомним, в Киеве зафиксировали еще 6 случаев заболевания коронавирусом. Всего в столице подтверждено 40 человек.