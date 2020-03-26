PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина

Правоохранители должны жестко контролировать частные клиники — Кличко

Правоохранители должны контролировать деятельность частных клиник.

Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко.

— Призываю правоохранительные органы контролировать тестирование в частных клиниках — некоторые из них получают положительные тесты не передают государственным органам. Я считаю это недопустимым! — заявил Кличко.

По словам городского головы, все результаты тестов должны поступать в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины, чтобы иметь реальную картину и статистику распространения коронавируса.

Напомним, в Киеве зафиксировали еще 6 случаев заболевания коронавирусом. Всего в столице подтверждено 40 человек.

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка