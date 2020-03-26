Правоохранители должны жестко контролировать частные клиники — Кличко
Правоохранители должны контролировать деятельность частных клиник.
Такое мнение высказал мэр Киева Виталий Кличко.
— Призываю правоохранительные органы контролировать тестирование в частных клиниках — некоторые из них получают положительные тесты не передают государственным органам. Я считаю это недопустимым! — заявил Кличко.
По словам городского головы, все результаты тестов должны поступать в Киевский городской лабораторный центр Минздрава Украины, чтобы иметь реальную картину и статистику распространения коронавируса.