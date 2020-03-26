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Факты / Украина / Общество

Ракетный катер РФ зашел в морскую зону Украины

Российский военный корабль зафиксировали на Одесском газовом месторождении, которое входит в экономическую морскую зону Украины.

Об этом сообщают в Государственной пограничной службе Украины.

Пограничная авиация обследовала районы газоконденсатных месторождений и обнаружила захваченные самоподъемные плавучие буровые установки Украина и Таврида. Их охранял ракетный катер Черноморского флота России.

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На запрос пограничники получили ответ, что катер осуществляет охрану экономической деятельности Российской Федерации и сообщил об ограничении приближения к буровым платформам.

Морская охрана продолжает собирать доказательства незаконной экономической деятельности РФ в исключительной (морской) экономической зоне Украины под прикрытием военных кораблей.

Как писали Факты ICTV, 25 марта в воды Черного моря возле аннексированного Крыма упал российский истребитель Су-27. Самолет патрулировал воды возле оккупированного полуострова.

Источник: Госпогранслужба

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