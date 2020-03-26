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Факты / Украина

Сколько в Киеве есть тестов на коронавирус и аппаратов вентиляции легких

Все медицинские учреждения обеспечены экспресс-тестами.

Об этом сообщил Виталий Кличко во время брифинга в четверг.

— На сегодняшний день Киев получили 9 000 единиц тестов. Также в Киеве есть 380 аппаратов ИВЛ.

Также мэр отметил, что в столичных больницах есть 400 коек для размещения больных.

При необходимости можно будет доставить еще 7 тыс. койко-мест.

Напомним, вчера Киевская область получила первую партию экспресс-тестов и защиту для медиков от коронавируса.

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