Поймали через два дня: в Киеве женщина с подозрением на Covid-19 сбежала из больницы

Женщину с подозрением на коронавирус, сбежавшую из киевской больницы, поймали на Ивано-Франковщине.

Как сообщили местные СМИ, 39-летняя жительница Коломыйщины 23 марта вернулась в Украину самолетом из Брюсселя.

Во время проверки в аэропорту у нее обнаружили повышенную температуру, а быстрый тест на коронавирус показал положительный результат.

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Сразу после фиксации этого случая женщину срочно госпитализировали в Александровскую больницу, а после проведения повторных тестов перевезли в больницу №4, где было подтверждено подозрение на инфицирование Covid-19.

На следующий день пациентка решила спланировать побег и покинула больницу, а на звонки врачей не отвечала.

В четверг, 26 марта правоохранителям удалось поймать горе-беглянку: вместе с мужем ее задержали на трассе возле села Раковчик.

Супругов принудительно доставили в Ивано-Франковскую областную инфекционную больницу, однако через несколько часов отпустили домой на самоизоляцию: повторный тест снова показал отрицательный результат.

Недавно Факты ICTV рассказывали, что в Ивано-Франковске выделили отдельное место на кладбище для умерших от Covid-19. 24 марта от опасного вируса в городе умерла женщина.

Источник: Дзеркало Медіа