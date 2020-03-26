Общество против Covid-19: львовяне придумали, как противостоять коронавирусу

Во Львове волонтеры помогают пенсионерам пережить карантин.

Многие пенсионеры вынуждены ходить без масок и перчаток, поскольку для них это большая роскошь.

— У меня пенсия 1 636 грн, я нигде не работаю. За квартиру платить нужно. Ну, приходится выходить, — рассказала пенсионерка Любовь Михайловна.

Львовянин Сергей убежден, что именно такие активные пенсионеры находятся в первом эшелоне группы риска, поэтому решил приносить им продукты просто под дверь.

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— Это бесконтактная помощь. А именно, заранее по запланированному маршруту, мы приезжая по адресу, звоним людям, сообщаем, что не нужно выходить, оставляя пакеты мы отходим на безопасное расстояние, звоним людям, чтобы они могли выйти и забрать пакеты, — рассказал он.

По началу продукты закупались за свой счет, а позже к Сергею присоединились желающие помочь.

Цена одного пакета около 200 грн и хватает его на неделю. В него входит мука, соль, макароны, туалетная бумага, подсолнечное масло, крекеры, кофе, чай, крупы, сахар.

Чтобы попасть в список тех, кому привозить помощь необходимо позвонить в социальную службу.

Львовские ИТ-шники пошли еще дальше в своих идеях. Они планируют организовать массовую проверку людей на коронавирус.

— Мы поставили себе такую амбициозную цель 100 тысяч тестов за ближайшее время. Это примерно полмиллиона долларов будет стоить этот проект, — сказал Степан Веселков.

Ранее Факты ICTV писали, что областная комиссия ТЭБ и ЧС Львовской ОГА приняла решение об объявлении чрезвычайной ситуации медико-биологического характера регионального уровня.