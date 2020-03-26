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Факты / Украина

Три человека вылечились от коронавируса в Черновицкой области

В Черновицкой области еще три человека вылечились от коронавируса.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук.

— Лечились в нашей областной клинической больнице в инфекционном отделении, и теперь уже подтвердили, что они выздоровели и в них отсутствует инфекция, — сказал он.

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Среди выздоровевших есть один ребенок. Его уже выписали из больницы и отпустили домой. Взрослых выпишут 27 марта.

Напомним, во всем мире от коронавируса вылечились уже более 100 тыс. больных. Наибольшее количество людей, которым удалось вылечиться от Covid-19, находятся в Китае и Иране.

По состоянию на 26 марта в Украине от коронавируса вылечились четыре пациента.

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