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Факты / Украина

В Херсонской области всех беременных и больных пневмонией проверят на Covid-19

С 26 марта в Херсонской области на коронавирус будут тестировать всех беременных женщин и больных пневмонией.

Об этом заявил директор департамента здравоохранения Херсонской облгосадминистрации Виктор Короленко.

— От сегодняшнего дня издан приказ, независимо от того, есть признаки заболевания или нет в беременных, они все пройдут обследование быстрыми тестами на наличие коронавирусной инфекции… Все больные, находящиеся в учреждениях здравоохранения области с пневмонией, также пройдут это обследование не только быстрыми тестами, а и тест-системами, которые непосредственно обнаруживают вирус, — сказал он.

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По его словам, в области достаточно тест-систем для определения коронавируса в лабораторных условиях.

Лаборатория, которая будет проводить анализы, имеет соответствующее оборудование и технические условия.

Ранее в роддоме в Белой Церкви женщина из Ирпеня родила ребенка. У нее был подтвержден диагноз коронавируса. Первые два теста показали негативный результат, но после того, как кровь отправили на анализ в Киев – Covid-19 подтвердился.

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