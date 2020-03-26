10-летний ребенок, женщины до 39 лет: в Киеве подтвердили еще 7 случаев Covid-19

Количество, заразившихся коронавирусом в Киеве, возросло до 47 человек.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

— В столице еще возросло количество киевлян, которые заболели COVID-19. И увеличилось до 47 человек. Сегодня мы получили от Государственного учреждения Киевский городской лабораторный центр МЗ Украины еще семь лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, — написал он.

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По данным мэра, заболели четыре женщины в возрасте от 22 до 39 лет, двое мужчин — 48 и 62 года и 10-летний мальчик.

Двое пациентов госпитализированы в Александровскую больницу.

Пять человек находятся на самоизоляции и лечатся дома под контролем врачей.

Ранее сообщалось, что умерших от коронавируса киевлян будут хоронить в специальных мешках. Об этом говорится в протоколе Специальной комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуаций Киевской городской государственной администрации.