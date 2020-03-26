В Киеве подтвердили еще 6 случаев коронавируса

В Киеве зафиксировали еще 6 случаев заболевания коронавирусом. Всего в столице подтверждено 40 человек.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время брифинга.
Среди больных — одна женщина 35 лет и пятеро мужчин от 28 до 71 года.
— Четверо пациентов госпитализированы в Александровскую больницу. Один -70-летний военнослужащий — в военный госпиталь. И один больной мужчина лечится на самоизоляции дома.
Напомним, по состоянию на 10 утра 26 марта в Украине зафиксировано 156 случаев коронавируса, из которых пять летальных. Один пациент полностью выздоровел.
Всего коронавирус обнаружили в 15 областях и в городе Киев.
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