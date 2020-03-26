В Киевской области возросло количество больных коронавирусом

В Киевской области подтвержден 25-й случай инфицирования коронавирусом Covid-19.
Об этом сообщает Киевская областная государственная администрация.
Все больные взрослые. Из них 14 — в Обуховском районе, четыре — в Киево-Святошинском районе, два — в Броварах.
По одному в поселке Ставище, городах Борисполь, Ирпень, Белая Церковь и Белоцерковском районе.
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Десять больных находятся на стационарном лечении, а в самоизоляции — 15 человек.
У 80 человек подозрение на заражение. Также установлено медицинское наблюдение за 230 контактными лицами.
Напомним, вчера Киевская область получила первую партию экспресс-тестов и защиту для медиков от коронавируса.
Источник: Киевская областная государственная администрация
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