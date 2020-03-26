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Факты / Украина / Общество

Во Львове за ночь в больницу обратились пять человек с подозрением на Covid-19

В ночь на 26 марта во Львовской области с подозрением на коронавирус обратились еще пять человек.

Сейчас в области находится 115 человек с симптомами Covid-19.

Пациенты из города Львова, Нового Роздола, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Читайте: Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

В областной инфекционной клинической больнице на лечении находятся 53 человека. На самоизоляцию отправили 54 человека. Выписали за это время 37 пациентов.

К слову, министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что никто с помощью телефонов не будет отслеживать соблюдение украинцами карантина.

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