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Факты / Украина

В Виннице роддом закрыли на карантин из-за больной Covid-19 медсестры

В Виннице на карантин закрыли роддом № 2, медсестра которого заразилась коронавирусом.

Директор Департамента здравоохранения Винницкого городского совета Александр Шиш рассказал, что в медучреждении уже провели дезинфекцию.

Роженицы остались в роддоме. В другие медучреждения их не переводили.

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Александр Шиш заверил, что будущие мамы находятся под наблюдением врачей, поэтому угрозы их здоровью нет.

К слову, 25 марта в Виннице подтвердили первый случай заражения Covid-19. Заболела медсестра из Винницкого городского клинического родильного дома №2.

Сейчас в Украине 145 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, из которых пять — летальные.

Источник: Vinbazar.com

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