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Факты / Украина

В Винницкой области у ребенка обнаружили коронавирус

По состоянию на 14.00 26 марта в Винницкой области зарегистрированы четыре случая заражения коронавирусом, в том числе один — у ребенка.

— 26.03.2020 на территории области зарегистрировано 32 подозрения на Covid-19. В 24 случаях диагноз лабораторно не подтверждено, в четырех случаях выявлен коронавирус, в том числе у одного ребенка, — говорится в сообщении.

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Образцы материалов еще от четырех больных исследуют медики.

Напомним, в Украине зафиксировано 156 случаев коронавируса, из которых пять летальных. В целом Covid-19 обнаружили в 15 областях и в городе Киев.

Источник: Винницкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины

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