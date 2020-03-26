По состоянию на 14.00 26 марта в Винницкой области зарегистрированы четыре случая заражения коронавирусом, в том числе один — у ребенка.
— 26.03.2020 на территории области зарегистрировано 32 подозрения на Covid-19. В 24 случаях диагноз лабораторно не подтверждено, в четырех случаях выявлен коронавирус, в том числе у одного ребенка, — говорится в сообщении.
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Образцы материалов еще от четырех больных исследуют медики.
Напомним, в Украине зафиксировано 156 случаев коронавируса, из которых пять летальных. В целом Covid-19 обнаружили в 15 областях и в городе Киев.
Источник: Винницкий областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины
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