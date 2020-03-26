В Украине создадут областные штабы по ликвидации последствий Covid-19

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко объявил о создании областных штабов по ликвидации последствий последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации из-за Covid-19.
Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила 26 марта на очередном брифинге.
Штабы поручено создать областным государственным администрациям до четырех часов дня.
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— Сегодня утром Виктор Ляшко провел первое заседание штаба и назначил руководителя. Он дал поручение создать такие штабы в областях, организовать их работу и назначить руководителей.
Ляшко также раздал первые задачи по дедлайном до конца четверга, — сообщили на брифинге.
К ликвидации последствий также привлекут ГСЧС, Министерство развития громад и территорий, Нацполицию и ГПСУ
Штаб будет работать круглосуточно.
Напомним, решением правительства в Украине был продлен карантин и объявлена чрезвычайная ситуация до 24 апреля.