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Факты / Украина / Общество

В Украине создадут областные штабы по ликвидации последствий Covid-19

Заместитель главы Минздрава Виктор Ляшко объявил о создании областных штабов по ликвидации последствий последствий медико-биологической чрезвычайной ситуации из-за Covid-19.

Об этом пресс-служба Министерства здравоохранения сообщила 26 марта на очередном брифинге.

Штабы поручено создать областным государственным администрациям до четырех часов дня.

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— Сегодня утром Виктор Ляшко провел первое заседание штаба и назначил руководителя. Он дал поручение создать такие штабы в областях, организовать их работу и назначить руководителей.

Ляшко также раздал первые задачи по дедлайном до конца четверга, — сообщили на брифинге.

К ликвидации последствий также привлекут ГСЧС, Министерство развития громад и территорий, Нацполицию и ГПСУ

Штаб будет работать круглосуточно.

Напомним, решением правительства в Украине был продлен карантин и объявлена чрезвычайная ситуация до 24 апреля.

Источник: Минздрав

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