По состоянию на 26 марта в Украине выявлено 156 случаев коронавируса.
Об этом сообщили в Минздраве.
— По данным ЦОС, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.
За сутки было зафиксировано 43 новых случая.
На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:
- Винницкая область — 1 случай;
- Волынская область — 2 случая;
- Днепропетровская область — 2 случая;
- Донецкая область — 1 случай;
- Запорожская область — 7 случаев;
- Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;
- Ивано-Франковская область — 16 (2 летальных) случаев;
- г. Киев — 34 случая;
- Киевская область — 24 случая;
- Львовская область — 2 случая;
- Луганская область — 1 случай;
- Одесская область — 4 случая;
- Тернопольская область — 15 случаев (1 летальный);
- Херсонская область — 1 случай;
- Черновицкая область — 42 (1 летальный) случая;
- Черкасская область — 2 случая.
По состоянию на утро 26 марта 2020 года в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала года поступило 1 124 сообщения о подозрении на коронавирус.