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Факты / Украина

В Украине зафиксировано 156 случаев коронавируса

По состоянию на 26 марта в Украине выявлено 156 случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Минздраве.

— По данным ЦОС, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

  • Винницкая область — 1 случай;
  • Волынская область — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 2 случая;
  • Донецкая область — 1 случай;
  • Запорожская область — 7 случаев;
  • Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;
  • Ивано-Франковская область — 16 (2 летальных) случаев;
  • г. Киев — 34 случая;
  • Киевская область — 24 случая;
  • Львовская область — 2 случая;
  • Луганская область — 1 случай;
  • Одесская область — 4 случая;
  • Тернопольская область — 15 случаев (1 летальный);
  • Херсонская область — 1 случай;
  • Черновицкая область — 42 (1 летальный) случая;
  • Черкасская область — 2 случая.

По состоянию на утро 26 марта 2020 года в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала года поступило 1 124 сообщения о подозрении на коронавирус.

Фото: Dreamstime

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