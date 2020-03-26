По состоянию на 26 марта в Украине выявлено 156 случаев коронавируса.

Об этом сообщили в Минздраве.

— По данным ЦОС, по состоянию на 10.00 26 марта в Украине 156 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы.

За сутки было зафиксировано 43 новых случая.

На данный момент коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 1 случай;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 2 случая;

Донецкая область — 1 случай;

Запорожская область — 7 случаев;

Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область — 16 (2 летальных) случаев;

г. Киев — 34 случая;

Киевская область — 24 случая;

Львовская область — 2 случая;

Луганская область — 1 случай;

Одесская область — 4 случая;

Тернопольская область — 15 случаев (1 летальный);

Херсонская область — 1 случай;

Черновицкая область — 42 (1 летальный) случая;

Черкасская область — 2 случая.

По состоянию на утро 26 марта 2020 года в Центр поступило 183 сообщения о подозрении на Covid-19. Всего с начала года поступило 1 124 сообщения о подозрении на коронавирус.