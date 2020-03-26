В Украине зафиксировано 196 случаев заболевания коронавирусом

В Украине зафиксировано 196 случаев коронавирусной болезни Covid-19.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 22.00 26 марта в Украине 196 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 5 летальных, 1 пациент выздоровел. За сутки выявлено 40 новых случаев.

В целом вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1050 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры.

Лаборатории исследуют не только образцы людей, которым установлено подозрение, но и контактных лиц.

Читайте: Коронавирус в мире: количество больных превысило 500 тыс. человек

Напомним, 24 марта генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что пандемия коронавируса распространяется все более быстрыми темпами.

По его словам, от установления первого случая до момента, когда заболевших стало 100 тыс., прошло 67 дней. От 100 тыс. до 200 тыс. — 11 дней, а третьи 100 тыс. случаев появились всего за четыре дня.