VIP-палат нет: Кличко показал палаты больных Covid-19 в Александровской больнице

В Киеве нет отдельных VIP-палат для депутатов и других чиновников.

Об этом заявил Виталий Кличко во время брифинга.

Однако есть отдельные палаты, предусмотренные законом — для лиц, относительно которых осуществляется государственная охрана.

— В случае заболевания первого лица государства учреждения должны иметь определенные условия — отдельные палаты и чтобы рядом находилась государственная охрана. Такая практика всегда была. И не только в Украине, — отметил Кличко.

Чтобы показать, что все больные будут размещены в одинаковых условиях, мэр Киева в защитном костюме вместе с врачами прошелся палатами Александровской больницы.

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Так, одна из врачей отметила, что у них нет VIP-палат и все боксы имеют одинаковое наполнение.

— Все 7 боксов, которые у нас есть, — одинаковы. К каждой кровати есть доступ кислорода и, если в этом возникает необходимость, пациент обязательно будет находиться на кислородной поддержке.

Что такое бокс?

Это специально отведенное помещение, в котором, кроме самой палаты, есть еще санитарная комната, предбоксник, где врачи могут одеться.

В каждой палате находится по одному пациенту. Одна такая палата площадью около 13-15 кв. м.

Напомним, в Киеве зафиксировали еще 6 случаев заболевания коронавирусом. Всего в столице подтверждено 40 человек.