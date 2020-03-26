Как коронавирус повлияет на курс валют в Украине

Введение карантина в Украине значительно отразилось на экономике. Гривна за последние дни упала с 24-25 грн до 28 грн за $1. Поэтому Нацбанк был вынужден продавать иностранную валюту, чтобы сгладить обострение на валютном рынке.

Эксперты прогнозируют еще одну волну обесценивания гривни, когда уменьшится экспорт, объем финансовых потоков из-за границы от заробитчан, которые вернулись домой, и подскочит инфляция.

— Есть два варианта. Оптимистичный — когда карантин продлят на относительно небольшой срок. Тогда падение ВВП может быть примерно на уровне 4%. Если же карантин продлят на значительно больший срок, то можно ожидать примерно 9% падения ВВП. И это даже в рамках сотрудничества с МВФ и поддержки западных партнеров, — говорит инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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Кроме того, при развитии событий по первому варианту специалисты прогнозируют валютный курс на уровне около 30 грн за $1, по второму — до 35 грн.

Также эксперты отмечают, чтобы избежать дефолта нужно рефинансировать долги государства. Но поскольку внешние финансовые рынки закрыты, то единственными вариантом остается сотрудничество Украины с МВФ.

Кроме того, Украина, как государство, которое несет экономические убытки от пандемии, также претендует на поддержку в рамках двух специальных программ фонда для преодоления негативных последствий коронавируса.

Таким образом, учитывая основную программу сотрудничества с МВФ на $5,5 млдр, Киев, в случае успешных переговоров, может получить до $10 млдр.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором МВФ Кристалиной Георгиевой.

По ее результатам стало известно, что МВФ увеличит сумму поддержки Украины в связи с распространением коронавируса.