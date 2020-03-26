Освобождение пленных и разведение сил: состоялось заседание ТКГ в онлайн-режиме

Состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе, которое в связи с распространением эпидемии коронавируса проходило в формате видеоконференции.

— Ключевые вопросы, которые были подняты украинской стороной, касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц, — отметили в пресс-службе Офиса президента.

Кроме того, украинская сторона подтвердила приверженность режиму устойчивого и полного прекращения огня и призвала участников ТКГ поддержать эту инициативу.

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Также продолжается работа над формированием списков в пределах взаимного освобождения удерживаемых лиц.

Участники ТКГ продолжили консультации по следующим участкам разведения сил и средств, учитывая прежде всего гуманитарные критерии.

Ранее Украина на встрече Трехсторонней контактной группы призвала Россию установить необходимые средства контроля за эпидемиологической безопасностью на линии разграничения в связи с угрозой распространения нового коронавируса.