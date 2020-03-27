На период карантина в Украине работа медиков особенно важна, ведь им, в частности, приходится работать с людьми, потенциально больными новым коронавирусом Covid-19.

Государство пытается сделать все, чтобы обезопасить жизнь людей и облегчить работу медиков, однако сейчас этого мало.

Проблемы с поставками защитных средств для медицинских работников наблюдаются почти во всех областях Украины. В частности, сложная ситуация с обеспечением медиков сложилась во Львове.

Факты ICTV узнали о ситуации у одного из работников бригады скорой помощи в городе и рассказывают, чего не хватает врачам и как им можно помочь.

Работа во время карантина

Сейчас во Львове ввели карантин, и у медицинских бригад скорой помощи только прибавилось работы. По словам собеседника Фактов ICTV, смена одной кареты скорой помощи длится 12 часов (с 8.00 до 20.00 и с 20.00 до 8.00).

В условиях карантина ежедневно выезжают на восемь-десять вызовов за смену.

Бригадам скорой приходится госпитализировать людей с подозрением на коронавирус, однако в сегодняшних реалиях это становится для них настоящим вызовом.

Дело в том, что у медицинских работников не хватает защитных средств. А при таких обстоятельствах медики подвергают опасности не только себя, но и людей, к которым они приезжают на вызов.

На ситуацию нужно быстро отреагировать, ведь бригады просто не знают, что им делать в таких условиях.

Чего не хватает медикам

Фельдшер подстанции Львовского областного центра экстренной медицинской помощи, который согласился пообщаться на условиях анонимности, рассказал Фактам ICTV, что сейчас в сумке, которую им выдают на смене, есть лишь четыре медицинские маски и нитриловые перчатки.

И это на всю бригаду, в состав которой входят три человека: водитель, врач и фельдшер. В спецбригаде работают дополнительно два санитара, а в кардио- и реаниматологических — второй фельдшер.

То есть маски быстро заканчиваются. А когда их нет, приходится ехать на пункт пополнения и получать новые.

Медицинский работник уже информировал СМИ о таком положении вещей, после чего ситуация немного улучшилась.

— Нам уже позволили списывать больше масок. На каждый вызов, где они необходимы. Однако респираторы так и не появились, комплектов защиты тоже нет, — говорит собеседник.

Но сегодня защита необходима медикам как никогда, ведь в городе подтвердили инфицирование коронавирусом, а врачи являются одной из групп риска. Так, только за последние сутки (26 марта) первая подстанция Львовского областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф госпитализировала трех пациентов с подозрением на Covid-19.

23 марта Львов получил из Киева груз с медицинским оборудованием, однако далеко не всем его хватило.

— Те средства, которые прибыли, распределили между больницами и в наш областной центр экстренной медицинской помощи. У нас сформированы три бригады, которым выдали три защитных костюма. На остальные бригады их не дали, но на вызовы приходится ездить всем. Соответственно, специализированные бригады простаивают с костюмами, а мы ездим без костюмов, без ничего. По качеству — это обычные малярные костюмы. Они защищают от пыли, капель. Вирус, если сказать проще, через них пролетает, как через сито, — рассказывает медик.

По состоянию на сегодня руководство не обещает предоставить дополнительные защитные средства, которые так необходимы медицинским работникам.

Наибольшая потребность в настоящее время в защитных костюмах и респираторах.

Волонтеров и неравнодушных граждан просят по возможности подвозить необходимые вещи к подстанции №1, которая находится во Львове на улице Киевская, 31, или на центральную станцию по адресу улица Миколайчука, 9.

— Хорошо, что нам завезли 15 комплектов очков и респираторов. Завезенные респираторы уже использованы… Очки мы обрабатываем спиртом, они многоразовые, и это уже хорошо. Помощь нам предоставляли, некоторые средства завозили, — говорит собеседник.

Проблема также и в количестве аппаратов искусственной вентиляции легких. Сейчас их семь на весь город, и хотя пока в них нет необходимости, если вспышка коронавируса достигнет масштабов Италии или Франции, то укомплектовать ими нужно будет хотя бы половину бригад.

Однако даже машин скорой в городе недостаточно, считает медицинский сотрудник. Согласно нормам, город-миллионник должен иметь около 90-100 карет скорой помощи, но во Львове нет стольких машин.

— По факту, 27 марта на смену выехало 23 кареты скорой. Это просто страшные цифры, и я не понимаю, как наш департамент может отчитываться о том, что город готов (к вспышке коронавируса — Ред.), — говорит собеседник.

Он считает, что во Львове не худшая ситуация, но существует проблема с элементарными вещами. То же самое наблюдается по меньшей мере на третьей и четвертой подстанции.

Фармацевтам также не хватает защитных средств. По информации Фактов ICTV, работники отрасли в Киеве получают одни очки и всего две маски, а ведь их необходимо менять каждые два-четыре часа.

С таким «арсеналом» они должны работать 15 дней. Такая ситуация вызвана банальной нехваткой масок и очков.

Но если волонтеры и простые граждане могут помочь с закупкой масок, то помощь по более дорогому оборудованию лежит на государстве и состоятельных украинцах.

Кто помогает во время вспышки коронавируса

Учитывая ситуацию в Украине, известные бизнесмены начали закупать защитные средства и медицинское оборудование для больниц.

Так, благотворительные фонды Елены и Виктора Пинчук закупили для украинских больниц 10 новейших аппаратов ИВЛ, которые являются ключевым элементом в лечении пациентов с коронавирусом.

Украинская промышленная компания Интерпайп и инвестиционно-консалтинговая группа EastOne, в частности ее акционеры Елена и Виктор Пинчук, заявили об инициативе по борьбе с коронавирусом, в рамках которой передали $2 млн на общегосударственную закупку тестов на Covid-19.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук заявил, что передаст около 1 млн грн личных средств в больницы Львовской и Одесской областей для закупки медикаментов.

Компания Roshen, которая принадлежит пятому президенту Петру Порошенко, закупает 10 тыс. защитных костюмов для медиков. Также были планы по закупке ИВЛ, но о ней не удалось договориться.

Бизнесмен Евгений Черняк заявил, что готов бесплатно производить дезинфекторы и санитайзеры на основе спирта благодаря мощностям его алкогольного холдинга Global Spirits.

Кроме того, он активно призывает бизнес присоединяться к борьбе с коронавирусом. Так, 15 марта он предлагал закупить аппараты ИВЛ и экспресс-тесты на Covid-19.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Евгений Черняк (@chernyak_yevgeny) 15 Мар 2020 в 12:36 PDT

Компания Vodafone на время карантина предоставит пользователям бесплатный доступ к таким соцсетям, как Facebook, LinkedIn, Twitter, а также мессенджерам (Telegram, Viber, WhatsApp, Skype).

Сегодня нужно сделать еще многое для того, чтобы врачи могли без проблем работать в условиях карантина. Хочется надеяться, что простые граждане, бизнес и власть сплотятся, чтобы медики могли спасать человеческие жизни в это непростое время.

Владислав Бомбела

Фото: Буг