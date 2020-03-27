Повторится ли в Украине ситуация с коронавирусом, как в США, Италии и Китае

Пока нельзя сказать определенно, повторится ли ситуация с огромными жертвами от коронавируса в Украине, которую сейчас переживают США и Италия, а ранее – Китай.

Масштабы распространения инфекции в нашей стране будут зависеть от разных факторов – в том числе от действий властей, доступности тестов и погоды, сказал биолог-генетик Александр Коляда в эфире Свободы слова Савика Шустера.

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— Нельзя забывать, что Китай встретил эпидемию в достаточно холодное время. Распространение вируса происходит медленнее в более теплое время года. Мы можем надеяться на погоду в том числе. Вакцину тоже когда-то изобретут. Средний период разработки вакцины составляет, по истории прошлых разработок, от трех месяцев до двух лет, — сказал эксперт.

Напомним, Италия обогнала Китай и стала второй страной в мире по количеству заболевших коронавирусом. На первом месте находятся США.