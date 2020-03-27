Люди, которые ежедневно носят очки, могут находиться в зоне риска инфицирования Covid-19.

Об этом заявил педиатр и телеведущий Евгений Комаровский.

— У всех людей, которые носят очки, есть привычка их поправлять руками. Обычные очки повышают риск инфицирования, потому что тогда человек чаще касается лица, — сказал он.

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Комаровский посоветовал регулярно очищать очки.

Для эффективной дезинфекции можно протереть их санитайзером, дезинфицирующими салфетками или просто спиртовым раствором. Затем насухо вытереть их чистой салфеткой для очков.

Врач также пояснил, почему нельзя очищать очки обычными влажными салфетками: они могут очистить только видимую грязь, но не вирусы.

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