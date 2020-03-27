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Факты / Украина

Дефолт отменяется! Украина ждет увеличение финансирования от МВФ

Украинская власть не рассматривает дефолт, поскольку рассчитывает на договоренности с Международным валютным фондом по увеличению финансирования и дополнительной помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

— Мы очень рады, что нам удалось договориться об увеличении потенциального финансирования. Ведь в дополнение к программе помощи, которую мы обсуждали ранее, МВФ рассматривает поддержку Украины в борьбе с распространением коронавируса Covid-19, — заявила пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель.

Читайте: Экономический кризис: как Украине избежать дефолта и какие потери принесет коронавирус

По ее словам, Украина очень долго и трудно будет приходить через дефолт, поэтому власть не будет рисковать жизнями украинцев.

Ранее Факты ICTV писали, что мировая экономика уже находится в состоянии рецессии. Пандемия коронавируса приведет к сокращению объема мировой экономики в 2020 году.

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