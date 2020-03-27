Девять новых случаев Covid-19 в Ровенской области

Девять новых случаев инфицирования коронавирусом подтвердил Ровенский областной лабораторный центр, сообщил председатель Ровенской ОГА Виталий Коваль.

По его словам, проведено исследование ПЦР-методом биоматериала двух женщин из Сарненского района. Перед этим экспресс-тест также показал у них положительный результат.

Кроме того, проверили шесть пациентов инфекционного отделения Сарненской ЦРБ, а также умершую мать одной из упомянутых женщин.

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— Больные изолированы. Состояние стабильное. Проводятся все необходимые медицинские процедуры, — рассказал Коваль.

По состоянию на утро 27 марта в Украине лабораторно подтверждено 196 случаев Covid-19, пять из них — летальные, четыре человека вылечилась.