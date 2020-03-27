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Факты / Украина

Прятали в одежде: в Украину завозили фальшивые тесты на коронавирус

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали ввоз в Украину некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов для выявления коронавируса.

Препараты онкологической группы и фальшивые тесты прибывали в нашу страну из Турции в контейнерах с одеждой в обход таможенного контроля.

Организованная группа сбывала контрабанду через интернет или лично клиентам.

Прятали в одежде: в Украину завозили фальшивые тесты на коронавирус / 3 фотографии

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Препараты доставлялись в Украину без соблюдения температурного режима, а уже на территории нашей страны хранились в антисанитарных условиях.

Правоохранители изъяли лекарства и тесты на почти 1 млн грн.

Как сообщалось, госбюджет недополучил 13 млрд грн из-за контрабанды на таможне за первых два месяца 2020 года.

Источник: СБУ

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