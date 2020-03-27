Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали ввоз в Украину некачественных лекарств и поддельных экспресс-тестов для выявления коронавируса.
Препараты онкологической группы и фальшивые тесты прибывали в нашу страну из Турции в контейнерах с одеждой в обход таможенного контроля.
Организованная группа сбывала контрабанду через интернет или лично клиентам.
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Прятали в одежде: в Украину завозили фальшивые тесты на коронавирус / 3 фотографии
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Препараты доставлялись в Украину без соблюдения температурного режима, а уже на территории нашей страны хранились в антисанитарных условиях.
Правоохранители изъяли лекарства и тесты на почти 1 млн грн.
Как сообщалось, госбюджет недополучил 13 млрд грн из-за контрабанды на таможне за первых два месяца 2020 года.
Источник: СБУТеги: Коронавирус Covid-19, СБУЕсли вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
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