





Прятали в одежде: в Украину завозили фальшивые тесты на коронавирус / 3 фотографии

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Препараты доставлялись в Украину без соблюдения температурного режима, а уже на территории нашей страны хранились в антисанитарных условиях.

Правоохранители изъяли лекарства и тесты на почти 1 млн грн.

Как сообщалось, госбюджет недополучил 13 млрд грн из-за контрабанды на таможне за первых два месяца 2020 года.