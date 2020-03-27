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Факты / Украина

Больных Covid-19 будут госпитализировать в тяжелых и средней тяжести случаях

Госпитализация больных коронавирусом будет происходить только в тяжелых и случаях средней тяжести. Это позволит оказывать им помощь круглосуточно.

Об этом сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко на брифинге.

— По моему поручению в Украине создадут мобильные бригады в областях, которые будут приезжать к больным для забора материала на тесты.

Это создано для того, чтобы уменьшить мобильность людей, которые испытывают симптомы болезни.

Напомним, по состоянию на 10.00 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев. За сутки обнаружили 62 новых больных.

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