ICU закупила тесты на коронавирус и реанимационное оборудование в киевские больницы

Группа ICU поддержала ключевые медучреждения Киева, находящиеся на передовой борьбы с коронавирусом, поскольку комплектация и возможности больниц пока еще далеки от необходимых в случае пиковых нагрузок.

ICU профинансировала поставку реанимационного оборудования, расходных материалов для реанимаций и единственно точных тестов для диагностики коронавируса в опорные больницы Киева для взрослого населения, а также в перинатальный центр для беременных.

— Сейчас чрезвычайно важно обеспечить наших граждан доступом к максимальному количеству высокоточных тестов в больницах, врачей — защитить от заражения, помочь им справиться с пиковыми нагрузками. И не забывать призывать своих сотрудников и всех знакомых соблюдать карантин и беречь себя, — говорит о своих приоритетах соучредитель ICU Константин Стеценко.

Для Александровской городской клинической больницы, принимающей основной поток пациентов с подозрением на Covid-19, ICU приобрела 200 дополнительных тестов методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР-тесты). Это единственно точные тесты для определения коронавируса.

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Для городской больницы №4 — одной их трех опорных киевских больниц, полностью перепрофилированных под лечение взрослых пациентов с Covid-19, ICU обеспечила 4 750 единиц реанимационных расходных материалов: вирусобактериальных фильтров, дыхательных контуров, эндотрахеальных трубок, кислородных масок и дренажных мешков.

Киевский перинатальный центр, принимающий беременных и рожениц с вирусными инфекциями, получил три реанимационные монитора all-in-one, которые позволяют следить за всеми жизненными показателями пациентов в критических состояниях.

— Важна любая поддержка, независимо от суммы. Мы призываем бизнес быть социально ответственным как никогда, помогать медикам и населению справиться с этой бедой, чтобы вернуть жизнь страны в нормальное, здоровое русло с минимальными потерями, — подчеркивает соучредитель группы Макар Пасенюк.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко объявил о создании мониторинговой группы, которая будет собирать информацию о потенциально больных и лицах, контактировавших с инфицированными Covid-19.