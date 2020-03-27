Италия обогнала Китай по числу больных коронавирусом

Италия обогнала Китай и стала второй страной в мире по количеству заболевших коронавирусом. На первом месте находятся США.
По состоянию на 27 марта в Италии зафиксировано 86 498 зараженных Covid-19. За прошлые сутки было подтверждено 5 909 случаев. Всего в Италии умерли 9 134 человек.
В Китае же количество заболевших 81 340 человек.
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Напомним, в Италии число погибших от коронавируса за последний день составило 969 человек. Это самый высокий показатель от начала пандемии Covid-19.
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