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Факты / Украина

Италия обогнала Китай по числу больных коронавирусом

Италия обогнала Китай и стала второй страной в мире по количеству заболевших коронавирусом. На первом месте находятся США.

По состоянию на 27 марта в Италии зафиксировано 86 498 зараженных Covid-19. За прошлые сутки было подтверждено 5 909 случаев. Всего в Италии умерли 9 134 человек.

В Китае же количество заболевших 81 340 человек.

Читайте: В эпицентре вспышки коронавируса без денег и жилья: история украинцев в Италии

Напомним, в Италии число погибших от коронавируса за последний день составило 969 человек. Это самый высокий показатель от начала пандемии Covid-19.

Фото: Dreamstime

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