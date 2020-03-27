Коронавирус в Харькове: полиция нашла 10 человек, сбежавших из самоизоляции

В Харьковской области полиция установила местонахождение 10 человек, прибывших авиарейсами из Италии, Франции и Польши и нарушивших режим самоизоляции, сообщил глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

— Из них 9 находятся на территории области. Сейчас они в самоизоляции и контролируются полицией, — написал он в соцсети.

По его словам, последнего человека нашли в Одесской области, потому что он временно проживает там и после возвращения из-за границы на Харьковщине не был.

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— По всем нарушителям будут приняты меры в соответствии с действующим законодательством Украины, — заверил Кучер.

Полиция еще 18 марта получила письма из Харьковского областного лабораторного центра Минздрава с просьбой найти лиц, прибывших из-за границы, которые обязаны находиться в самоизоляции по предоставленным адресам.

По состоянию на 10.00 27 марта в Украине зафиксировано 218 случаев коронавируса. За сутки количество больных выросло на 62 человека, 4 пациента полностью выздоровели.