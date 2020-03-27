Коронавирус в Крыму: временно закрывают все рестораны и кафе

27 марта власти оккупированного Крыма приняли решение о временном закрытии баров, ресторанов, кафе и других заведений питания. Доставка еды и продуктов на дом будет работать, как раньше.

По словам «вице-премьера» Елены Романовской, запрет не коснется столовых и буфетов для работников сфер жизнеобеспечения полуострова.

— Такоже продолжит работу предприятие, функционирующее в нашем аэропорту с учетом чистой зоны, где будут находиться пассажиры до вылетов, — сказала Романовская.

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В Крыму зарегистрировано 14 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, половину из которых обнаружили за минувшие сутки, 26 марта.

Как утверждает Романовская, их всех госпитализировали в инфекционные отделения больниц Крыма, где каждому пациенту выделили отдельный бокс.

На данный момент состояние всех больных удовлетворительное.

Напомним, в Крыму было зафиксировано рекордное количество больных с пневмонией — общая цифра госпитализированных превысило 1 тыс.