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Факты / Украина / Общество

Коронавирус в ОРДЛО: количество пациентов с пневмонией растет, экспресс-тестов нет

На оккупированных территориях Донецкой и Луганской зафиксировано около 800 пациентов с жалобами на ОРВИ.

Около 150 из них были госпитализированы с подозрением на пневмонию. Среди них — дети 11 и 13 лет.

Этой информацией поделилась уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В своем посте на Facebook она подчеркнула, что на оккупированных территориях возможности диагностировать коронавирус Covid-19 нет.

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— В условиях стремительного распространения респираторной болезни Covid-19 я крайне обеспокоена ситуацией по обеспечению прав и свобод граждан Украины, которые остались проживать на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, — заявила Денисова.

Омбудсмен обратилась к представителям ООН, ОБСЕ, Красного Креста и Европейского комитета по предупреждению пыток с просьбой посодействовать предоставлению необходимой медицинской помощи для гражданского населения ОРДЛО и тех украинцев, которые находятся в заключении.

Напомним, по данным украинской разведки,  на оккупированной Луганщине от пневмонии умерло 9 человек.

Фото: Dreamstime

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