По состоянию на утро 27 марта в Украине зафиксировали 218 случаев Covid-19, из которых пять летальных.

В результате заражения коронавирусом умерли четыре украинки в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской области (две смерти), а также мужчина из Тернопольской области.

Четыре человека выздоровело — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Сейчас коронавирус зафиксировано в таких областях:

Винницкая область — 5 случаев;

Волынская область — 2 случая;

Днепропетровская область — 3 случая;

Донецкая область — 2 случая;

Запорожская область — 8 случаев;

Закарпатская область — 1 случай;

Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;

Ивано-Франковская область — 24 (2 летальных) случая;

м. Киев — 47 случаев;

Киевская область — 32 случая;

Львовская область — 3 случая;

Луганская область — 1 случай;

Одесская область — 4 случая;

Ровенская область — 9 случаев;

Тернопольская область — 25 случаев (1 летальный);

Херсонская область — 1 случай;

Черновицкая область — 47 (1 летальный) случаев;

Черкасская область — 2 случая.

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В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1 401 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры.

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