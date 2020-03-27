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Коронавирус в Украине: статистика распространения болезни (ОНЛАЙН-КАРТА)

По состоянию на утро 27 марта в Украине зафиксировали 218 случаев Covid-19, из которых пять летальных.

В результате заражения коронавирусом умерли четыре украинки в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской области (две смерти), а также мужчина из Тернопольской области.

Четыре человека выздоровело — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Сейчас коронавирус зафиксировано в таких областях:

  • Винницкая область — 5 случаев;
  • Волынская область — 2 случая;
  • Днепропетровская область — 3 случая;
  • Донецкая область — 2 случая;
  • Запорожская область — 8 случаев;
  • Закарпатская область — 1 случай;
  • Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;
  • Ивано-Франковская область — 24 (2 летальных) случая;
  • м. Киев — 47 случаев;
  • Киевская область — 32 случая;
  • Львовская область — 3 случая;
  • Луганская область — 1 случай;
  • Одесская область — 4 случая;
  • Ровенская область — 9 случаев;
  • Тернопольская область — 25 случаев (1 летальный);
  • Херсонская область — 1 случай;
  • Черновицкая область — 47 (1 летальный) случаев;
  • Черкасская область — 2 случая.

Читайте: Карта распространения коронавируса онлайн — статистика

В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1 401 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в онлайне на Фактах ICTV.

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