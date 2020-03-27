По состоянию на утро 27 марта в Украине зафиксировали 218 случаев Covid-19, из которых пять летальных.
В результате заражения коронавирусом умерли четыре украинки в Черновицкой, Житомирской и Ивано-Франковской области (две смерти), а также мужчина из Тернопольской области.
Четыре человека выздоровело — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.
Сейчас коронавирус зафиксировано в таких областях:
- Винницкая область — 5 случаев;
- Волынская область — 2 случая;
- Днепропетровская область — 3 случая;
- Донецкая область — 2 случая;
- Запорожская область — 8 случаев;
- Закарпатская область — 1 случай;
- Житомирская область — 2 (1 летальный) случая;
- Ивано-Франковская область — 24 (2 летальных) случая;
- м. Киев — 47 случаев;
- Киевская область — 32 случая;
- Львовская область — 3 случая;
- Луганская область — 1 случай;
- Одесская область — 4 случая;
- Ровенская область — 9 случаев;
- Тернопольская область — 25 случаев (1 летальный);
- Херсонская область — 1 случай;
- Черновицкая область — 47 (1 летальный) случаев;
- Черкасская область — 2 случая.
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В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 1 401 образцов, кроме того образцы исследуют и областные лабцентры.
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