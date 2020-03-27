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Факты / Украина

Коронавирус в Украине и мире: количество больных на 27 марта

По состоянию на 27 марта в мире коронавирусом инфицировано 532 253 человека. Из них излечилось 122 627 человек, а 24 072 человека умерли.

В ночь на пятницу США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев – 85 840 больных, из которых 1 296 умерли.

На втором месте Китай — там заразились 81 782 человека, в то же время вылечилась уже 74 181 человек.

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Италия — третья в мире и лидер среди стран Европы. Коронавирусом здесь заразились 80 589 человек, а умерло – 8 215.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

  • Германия – 43 938;
  • Франция – 29 566;
  • Испания — 57 586;
  • Нидерланды – 7 469;
  • Норвегия – 3 372;
  • Швейцария — 11 811;
  • Швеция – 2 840;
  • Бельгия – 6 235;
  • Португалия – 3 544;
  • Австрия – 6 909;
  • Польша – 1 221.

По состоянию на 27 марта в Украине лабораторно подтверждено 196 случаев Covid-19, пять из них — летальные, четыре человека вылечилась.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.

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