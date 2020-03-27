По состоянию на 27 марта в мире коронавирусом инфицировано 532 253 человека. Из них излечилось 122 627 человек, а 24 072 человека умерли.
В ночь на пятницу США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев – 85 840 больных, из которых 1 296 умерли.
На втором месте Китай — там заразились 81 782 человека, в то же время вылечилась уже 74 181 человек.
Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости
Италия — третья в мире и лидер среди стран Европы. Коронавирусом здесь заразились 80 589 человек, а умерло – 8 215.
Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:
- Германия – 43 938;
- Франция – 29 566;
- Испания — 57 586;
- Нидерланды – 7 469;
- Норвегия – 3 372;
- Швейцария — 11 811;
- Швеция – 2 840;
- Бельгия – 6 235;
- Португалия – 3 544;
- Австрия – 6 909;
- Польша – 1 221.
По состоянию на 27 марта в Украине лабораторно подтверждено 196 случаев Covid-19, пять из них — летальные, четыре человека вылечилась.
Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.