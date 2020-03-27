По состоянию на 27 марта в мире коронавирусом инфицировано 532 253 человека. Из них излечилось 122 627 человек, а 24 072 человека умерли.

В ночь на пятницу США заняли первое место среди стран с наибольшим количеством подтвержденных случаев – 85 840 больных, из которых 1 296 умерли.

На втором месте Китай — там заразились 81 782 человека, в то же время вылечилась уже 74 181 человек.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Италия — третья в мире и лидер среди стран Европы. Коронавирусом здесь заразились 80 589 человек, а умерло – 8 215.

Ситуация с заболеванием коронавирусом в странах Европы:

Германия – 43 938;

Франция – 29 566;

Испания — 57 586;

Нидерланды – 7 469;

Норвегия – 3 372;

Швейцария — 11 811;

Швеция – 2 840;

Бельгия – 6 235;

Португалия – 3 544;

Австрия – 6 909;

Польша – 1 221.

По состоянию на 27 марта в Украине лабораторно подтверждено 196 случаев Covid-19, пять из них — летальные, четыре человека вылечилась.

Напомним, правительство продлило карантин и объявило в Украине чрезвычайную ситуации до 24 апреля.