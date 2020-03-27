Мы вас не оставляем: МИД разработал программу Защита для украинцев за границей

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба обратился к украинцам, которые остаются за границей из-за прекращения авиационного сообщения с 28 марта.

Он сообщил, что после этого МИД не прекратит оказывать помощь своим гражданам.

— МИД вас не оставляет. Мы ищем возможность вернуть вас даже после того, как закроют регулярное сообщение. Мы будем оказывать вам помощь. Именно поэтому я поручил всем дипучреждениям открыть программу Защита.

Читайте: Огромные очереди людей и машин: что происходит на границах перед закрытием

Программа Защита предполагает, что генеральные консульства будут предоставлять гражданам Украины такую ​​поддержку:

решать вопросы просроченных документов/разрешений/виз на пребывание в другой стране;

сотрудничать с правоохранительными органами страны пребывания для защиты законных интересов граждан в случае их нарушения;

информировать о возможности возвращения в Украину, перемещения в соседние с Украиной страны для дальнейшего возвращения домой;

информировать об изменениях эпидемиологической ситуации в стране пребывания, внедрении режимов чрезвычайного положения и тому подобное;

консультировать по решению бытовых вопросов и охране здоровья (адреса и режим работы продуктовых магазинов, аптек, больниц и т.д.);

разрабатывать с местной властью и бизнесом, которые готовы помогать, вопрос временного размещения в специально выделенных местах (кампусах, социальных учреждениях, школах и т.д.) тех граждан, которые не имеют средств к существованию и места жительства;

налаживать связь украинцев, которые вынужденно остаются на территории иностранных государств и нуждаются в помощи, с общественными организациями и общинами украинцев, которые готовы помогать.

Напомним, ранее президент Украины Володиир Зеленский сообщил, что уже в ночь с 27 на 28 марта в Украине будут закрыты границы.