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Факты / Украина / Общество

На Буковине зафиксировали 59 случаев коронавируса

Количество случаев инфицирования новым коронавирусом в Черновицкой области выросло на 12 пациентов и составляет 59 человек.

Об этом сообщил глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук. Также он отметил, что местные медики вылечили еще одного пациента.

По данным ЦОЗ, по состоянию на 23.00 27 марта в Украине 310 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. За сутки выявлено 92 новых случая.

Читайте: Карантин в Украине — все, что нужно знать и последние новости

Также первые случаи заражения зафиксировали в Хмельницком и в Полтавской области.

Ранее Факты ICTV писали, что на Тернопольщине количество больных Covid-19 выросло до 43.

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