На Львовщине будут массово тестировать граждан на Covid-19

Львовская ОГА совместно с львовским IT-кластером внедряет программу массового тестирования населения на коронавирус.

Председатель Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий сообщил, что начальным этапом проекта был сбор средств на закупку первой партии тестов.

— Следующий этап проекта — сбор данных и информации (это даст возможность прогнозировать ситуацию в городе и области в дальнейшем — предсказать пики вспышки, загруженность медиков и т.д.) и запуск массового тестирования населения на коронавирус, — отметил чиновник.

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Сейчас активно разрабатывают алгоритм и правила такого тестирования.

— Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели. Первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом, — рассказал Максим Козицкий.

Козицкий отметил, что провести такое тестирование — дело не одного дня, и на это понадобится немало усилий, но это поможет сохранить здоровье и жизнь миллионов украинцев.

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Источник: Максим Козицкий