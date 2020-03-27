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Факты / Украина / Общество

На Львовщине будут массово тестировать граждан на Covid-19

Львовская ОГА совместно с львовским IT-кластером внедряет программу массового тестирования населения на коронавирус.

Председатель Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий сообщил, что начальным этапом проекта был сбор средств на закупку первой партии тестов.

— Следующий этап проекта — сбор данных и информации (это даст возможность прогнозировать ситуацию в городе и области в дальнейшем — предсказать пики вспышки, загруженность медиков и т.д.) и запуск массового тестирования населения на коронавирус, — отметил чиновник.

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Сейчас активно разрабатывают алгоритм и правила такого тестирования.

— Предполагаю, что первые массовые тестирования будут проведены с середины следующей недели.

Первыми тестирование пройдут те, кто недавно вернулся из-за границы или имел контакт с подтвержденными больными коронавирусом, — рассказал Максим Козицкий.

Козицкий отметил, что провести такое тестирование — дело не одного дня, и на это понадобится немало усилий, но это поможет сохранить здоровье и жизнь миллионов украинцев.

Ранее известный врач Евгений Комаровский рассказал, какие симптомы коронавируса появляются у детей.

Источник: Максим Козицкий

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