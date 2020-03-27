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Факты / Украина / Общество

На Полтавщине первый случай заболевания Covid-19

В городе Кременчуг Полтавской области 75-летняя женщина заболела коронавирусом Covid-19.

Об этом заявил мэр города Віталий Малецкий.

Для подтверждения результата образцы анализов отправлены в лабораторию Киева.

— 75-летняя женщина имеет предварительный диагноз пневмония. В последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми она контактировала, — сообщил Малецкий.

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Также он отметил, что образцы крови пациентки протестируют в Кременчуге другими экспресс-тестами.

Напомним, на Закарпатье лабораторией Минздрава подтвержден первый случай коронавируса. Заболела 68-летняя жительница города Мукачево.

Источник: Андрей Малецкий

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