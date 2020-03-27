На Полтавщине первый случай заболевания Covid-19

В городе Кременчуг Полтавской области 75-летняя женщина заболела коронавирусом Covid-19.

Об этом заявил мэр города Віталий Малецкий.

Для подтверждения результата образцы анализов отправлены в лабораторию Киева.

— 75-летняя женщина имеет предварительный диагноз пневмония. В последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми она контактировала, — сообщил Малецкий.