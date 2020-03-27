На Полтавщине первый случай заболевания Covid-19

В городе Кременчуг Полтавской области 75-летняя женщина заболела коронавирусом Covid-19.
Об этом заявил мэр города Віталий Малецкий.
Для подтверждения результата образцы анализов отправлены в лабораторию Киева.
— 75-летняя женщина имеет предварительный диагноз пневмония. В последнее время за границу не выезжала. Сейчас проводим все необходимые мероприятия и устанавливаем круг лиц, с которыми она контактировала, — сообщил Малецкий.
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Также он отметил, что образцы крови пациентки протестируют в Кременчуге другими экспресс-тестами.
Напомним, на Закарпатье лабораторией Минздрава подтвержден первый случай коронавируса. Заболела 68-летняя жительница города Мукачево.
Источник: Андрей Малецкий
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