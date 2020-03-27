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Факты / Украина / Общество

На Тернопольщине зафиксировано 43 случая заражения Covid-19

На Тернопольщине количество больных Covid-19 выросло до 43. Такие данные подтвердил областной лабораторный центр по состоянию на 22.00 27 марта.

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Напомним, в Киеве по состоянию на 27 марта количество больных коронавирусом возросло до 55 человек. За сутки зафиксировали еще 8 случаев.

В Украине пока подтверждено 218 случаев Covid-19. 5 человек уже выздоровели — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Также зафиксировано 5 летальных случаев от Covid-19.

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